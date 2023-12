Cagliari | accoltellato davanti scuola da 14enne | ragazzo gravissimo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lo studente di 15 anni è in fin di vita, colpito al petto con un coltello da cucina Un 15enne è in fin di vita dopo essere statoda un altro ragazzinoall'istituto superiore Sergio Atzeni di Capoterra, nella Città metropolitana di. A ferirlo gravemente sarebbe stato unche è stato

Altre News in Rete:

15enne accoltella 14enne, è gravissimo

16.43 15enne accoltella 14enne, è gravissimo Uno studente di 14 anni è statoda un 15enne all'uscita dalla scuola, a Capoterra (). Ferito gravemente, è in pericolo di vita. E' stato portato in ospedale con l'elisoccorso in condizioni disperate. L'...

Capoterra (Cagliari), studente accoltellato all'uscita di scuola: è in pericolo di vita TGCOM

15enne accoltellato dal compagno di scuola a Capoterra vicino Cagliari: è in pericolo di vita, fermato 14enne Virgilio Notizie

Capoterra. Accoltella compagno di scuola all'uscita, nei guai 14enne

Questo pomeriggio a Capoterra, i carabinieri della Compagni di Cagliari sono intervenuti presso l'Istituto di istruzione superiore "Sergio Atzeni", dove poco prima era stato segnalato un ...

Cagliari, studente accoltellato da un compagno fuori da scuola: è gravissimo

Gravissima aggressione a Cagliari, dove nel pomeriggio uno studente di 15 anni è stato accoltellato da un 15enne all'uscita della scuola, a Capoterra, nell'hinterland del capoluogo sardo. Il ragazzino ...