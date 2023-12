Cagliari | 14enne accoltellato dal compagno all’uscita di scuola | è in pericolo di vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Uno studente di 14 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Brotzu didopo essere statoda undi15ennedell’istituto superiore Sergio Atzeni di Capoterra, nell’hinterland del capoluogo sardo. Il giovane ferito è stato trasportato all’ospedale in elicottero. Il 15enne è stato fermato dai carabinieri. Il fendente ha raggiunto ilal petto. L’aggressore rischia l’accusa di tentato omicidio. Al momento sono sconosciute le ragioni dell’accoltellamento. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.