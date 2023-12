Buffon | «Critiche a Donnarumma? Ha una corazza che gli permetterà di andare avanti senza problemi»

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Gianluigi, capo delegazione della Nazionale, ha parlato a margine dell’evento del Gran Galà del Calcio Gianluigi, capo delegazione della Nazionale, ha parlato a Sky Sport a margine dell’evento del Gran Galà del Calcio. PAROLE – «È un’iperbole. È un momento e come tutti i grandi portieri, purtroppo hai delle responsabilità superiori. Adesso come normale che sia viene criticato dopo qualche errore ma ha unache glidi».

Altre News in Rete:

Donnarumma, il calcio e non solo: 6 curiosità che non tutti conoscono

Ai giornalisti in passato Donnarumma ha spiegato cheresta sempre il suo idolo, che è il più ... Giunto a Parigi, è stato sommerso dalledi una tifoseria che mirava - e mira tuttora - a ...

Giacinti si sfoga: «Troppe critiche dopo il Mondiale» Milan News 24

Bufera su Madonna per le due ore di ritardo al concerto: tutti i dettagli Corriere dello Sport

Italia a Euro 2024: nel girone Spagna e Croazia. Ronaldo con Yildiz

Inizierà in salita il cammino negli Europei della Nazionale di Spalletti: i verdetti della cerimonia andata in scena in Germania, Paese organizzatore della manifestazione ...

Bufera su Madonna per le due ore di ritardo al concerto: tutti i dettagli

Sul palco del Mediolanum Forum di Assago, Madonna ha dato spettacolo, esibendo garn parte del suo repertorio nel Celebration Tour. Ma l'artista è stata subissata di critiche per il ritardo di circa du ...