Brignone riscrive la storia | trionfo nel gigante di Mont Tremblant

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Federicacontinua a forgiare il suo destino nella Coppa del Mondo di sci, lasciando un segno indelebile neldi, Canada. Il suo secondo successo consecutivo non solo le conferma il dominio in questa disciplina, ma la consacra come la sciatrice italiana più vincente di sempre. Con una spettacolare ria dal sesto posto,ha conquistato la gara davanti a Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin. Questola porta a quota 23 vittorie in carriera, superando Sofia Goggia (22 trionfi) e stabilendo un nuovo record italiano nella Coppa del Mondo.Ildiè stato il palcoscenico perfetto per la performance straordinaria di. Affrontando ...