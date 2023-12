Brignone bis | vince anche il secondo gigante di Tremblant

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Federicaconcede il bis eilsulle nevi canadesi di, conquistando oggi 4 dicembre il 23° successo in Coppa del mondo. La valdostana completa le due mcon il tempo di 2’11?95 precedendo la svizzera Lara Gut Behrami (2’12?28) e la statunitense Mikaela Shiffrin (2’12?34), leader della classifica generale di Coppa. Altre due azzurre in top ten: Marta Bassini (2’13?17) ottava e Sofia Goggia (2’13?53) decima. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.