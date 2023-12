Brasile | il Palmeiras è campione al 99 | 9%

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Con il successo di misura, per 1 - 0, su un Fluminense imbottito di riserve in quanto desideroso di preservare i titolari in vista del Mondiale per club, ilsi è praticamente garantito il ...

Endrick come Neymar, raggiunto record del brasiliano

Il talento brasiliano Endrick continua a far parlare di sé e lo fa raggiungendo un record istituito dal suo predecessore, Neymar Jr ...