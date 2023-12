Brando e il mistero di una professoressa scomparsa in Russia nel nuovo libro di Tonino Bettanini

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo.Costa, protagonista anche del terzo romanzo di, L’icona di San Pietroburgo (Il Canneto 2023), deve qui aiutare un giovane diplomatico, Marco Varallo, a rimettere insieme i tasselli di una storia che molti vorrebbero dimenticare e che ora – lontana è ormai la luna di miele tra Nato-Europa e– potrebbe mettere in forte difficoltà le autorità moscovite. Come per gli altri romanzi di, si ha la sensazione che finzione e realtà si sovrappongano, ove la parte narrativa e fantastica legata alla natura stessa di un romanzo non si divida mai dalle esperienze vissute dall’autore. Uomo di Stato e portavoce di lungo corso,è stato l’ombra di Claudio Martelli prima, e Franco Frattini poi, attraversando da ...