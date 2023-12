Brambati esagera | «Napoli-Inter | episodi l’hanno fatta da padrone»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’ha battuto nettamente ilal ‘Maradona’. Non mancano però le polemiche su due presuntiarbitrali a favore della squadra di Inzaghi. Il commento disu TMW Radio– Questa l’opinione di: «? C’era il gol da annullare per il fallo su Lobotka e c’era il rigore. Con questo VAR gli arbitri si sono imbrocchiti, certe cose devi vederle tu a occhio chiuso. Questa giornata si sono lamentati Ranieri, Thiago Motta, Mazzarri, ma anche altri. Tutte le domeniche è così. Pensavamo di aver risolto col Var, invece hai risolto solo in parte il fuorigioco e il go-non gol, altrimenti siamo come prima. Vaglielo a spiegare oggi ai tifosi delche questi ...