Box office | Paola Cortellesi a un passo dal primato stagionale

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Manca pochissimo a 'C'è ancora domani' per superare 'Oppenheimer' e diventare il primo incasso dal 31 agosto e il secondo dell'anno dopo 'Barbie' 674.976 euro. È quanto manca a C’è ancora domani di(27.281.224 euro) per superare Oppenheimer (27.956.200 euro) di Christopher Nolan e diventare il primo incasso della stagione (dal 31 agosto)

Il weekend 30 novembre - 3 dicembre ha registrato 7.368.306 euro diper 1.029.003 presenze, ovvero - 22% rispetto allo scorso fine settimana, mentre rispetto al 2022 si registra un +69%.

Disney smetterà di riportare gli incassi di The Marvels, il film del Marvel Cinematic Universe con il box office più disastroso di sempre.

Non c'è Napoleon che tenga: a C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi manca poco per diventare il secondo miglior incasso dell'anno solare qui in Italia, scavalcando Oppenheimer.