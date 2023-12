Box office | Paola Cortellesi a un passo dal primato stagionale

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – 674.976 euro. È quanto manca a C’è ancora domani di(27.281.224 euro) per superare Oppenheimer (27.956.200 euro) di Christopher Nolan e diventare il primo incasso della stagione (dal 31 agosto) e il secondo dell’anno dopo Barbie di Greta Gerwig (32.115.625 euro). Nel weekend 30 novembre – 3 dicembre, come sottolinea il sito specializzato Cinematografo.it, l’opera prima dellaguida la Top10 degli incassi Cinetel con 2.124.376 euro, staccando Napoleon di Ridley Scott (1.822.572 euro per complessivi 5.533.839) e Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente (546.869 euro per 4.905.837 totali). Al quarto posto supera il milione (1.200.230 euro) con 478.729 euro nel fine settimana Cento domeniche di Antonio Albanese, e a completare la compagine italiana in Top10 sono anche, tutti al debutto ...