Borussia Monchengladbach-Wolfsburg | Coppa di Germania | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 4 dicembre 2023)è una partita valida per gli ottavi di finale didie si gioca martedì alle 20:45:. Indinello scorso turno sono già volate fuori due potenziali candidate alla vittoria come Lipsia (detentore da due anni del trofeo) e Bayern Monaco, eliminato clamorosamente da una squadra di terza serie, il Saarbrucken. In tante adesso sembrano avere la possibilità di arrivare in fondo e tra queste ci sono anche due outsider come, una delle sfide più intriganti degli ottavi di finale. I tifosi del– IlVeggente.it ...