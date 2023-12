Borrelli | il deputato della sinistra napoletana ossessionato dal patriarcato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic – Tra i tanti spiritelli che animano Napoli ce n’è uno in particolare, omologato agli altri, va senza dire, di cui oggi vi vogliamo parlare. Militante storico di Verdi, giornalista professionista, membro di ogni Parlamentino napoletano, (auto)riciclato(si) ad ogni tornata elettorale, col pallinodenuncia, allievopeggior scuola partenopea che vede nei vari Roberto Saviano, De Giovanni l’esclusiva loro attività dello “Sputtanapoli”, ove “azzuppare ‘o ppane” – espressione con cui a Napoli si designa il gusto per qualcosa., ilnapoletanodalProprio come Saviano, anche Francesco Emiliogira con la scorta – perché se a Napoli non hai la scorta non sei nessuno – solo che non vive in un attico a ...