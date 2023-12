Bolzano | tra favori | lobby e convenienza | così la Svp che gridava al fascismo ha ceduto al corteggiamento di Meloni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Erano i nemici giurati, i “nipoti” dei fascisti che avevano italianizzato il Südtirol, quelli con nel simbolo la fiamma tricolore del Msi. Ma si sa, interessi e potere sono i medicinali più efficaci per dimenticare in un attimo decenni di scontri nelle Aule e talvolta perfino nelle piazze., aè tutto pronto per celebrare il “matrimonio di” tra la Südtiroler Volkspartei (Svp), il partito di raccolta dei sudtirolesi di madrelingua tedesca, e Fratelli d’Italia. Il termine è stato utilizzato dallo stesso segretario Svp Philipp Achammer per spiegare lo spirito con il quale il suo partito si appresta a formare la prossima giunta provinciale con Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen. Questo ha deciso il parlamentino della Volkspartei: 41 voti a 17 per imboccare la strada che porta a destra e agli interessi delle ...