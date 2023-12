Bollette del gas meno care dell’1 | 3% a novembre grazie al calo delle quotazioni internazionali

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Piccolo sollievo per le famiglie italiane. La bolletta del gas scende,3% inrispetto ad ottobre, come comunica l’Autorità competente (Arera). Ilè determinato interamente dalla diminuzione della spesa per la materia gas naturale che è stata pari a 42,53 euro al megawattora. Ledel gas hanno aperto il mese dia circa 50 euro e sono poi scese gradualmente verso gli attuali 40. “Rimangono invece invariati, spiega Arera, gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura”. La spesa per la materia gas naturale è così suddiviso : 49,97 centesimi di euro (pari al 47,7% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, con una riduzione del 2,5% rispetto al mese di ottobre 2023; 5,32 centesimi ...

