Bolletta del gas | a novembre cala dell’1 | 3%

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Scende lagas a. L'Arera segnala una discesa del prezzo dell'1,3% rispetto a ottobre per una famiglia tipo in maggior tutela. La variazione complessiva è determinata interamente dalla diminuzione della spesa per la materia gas naturale. Per il mese di, che ha visto le quotazioni all'ingrosso scendere rispetto a quelle registrate a ottobre, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 42,53 euro/MWh. Rimangono, invece, invariati – continua Arera – gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo (con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui) nell'anno scorrevole (dicembre 2022 –2023) è di 1.431 euro circa, al lordo ...