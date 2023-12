Bollate | camion chiuso | chiavi dentro | vigili bloccati

(Di lunedì 4 dicembre 2023) . Un “incidente” davvero curioso e imbarazzante si è verificato la scorsa settimana intorno alle 17: un autocarro che doveva scaricare merce in un negozio della zona si è fermato proprio davanti al passo carrabile della polizia locale, bloccando completamente l’uscita dei mezzi della Polizia locale. Il conducente, un ...

