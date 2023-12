Bimbi con le flebo | qualcosa non torna | polmonite cinese | Burioni spiazza Fazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il virologo Robertoa Che tempo che fa spiega come stanno davvero le cose sul fronte della nuovache sta mettendo a rischio la tenuta degli ospedali cinesi. Intervenuto nel corso della trasmissione condotta da Fabionon ha usato giri di parole: "Un sito di informazione medica molto serio, il ProMed, lo stesso che ha dato l'allarma sul Covid, quindi gente seria, ha cominciato a parlare di un grandissimo numero di infezioni respiratorie, polmoniti, nei bambini in Cina". E ancora: "La Cina non ha detto nulla, come nella sua tradizione, le notizie hanno incominciato a filtrare da altri Paesi, Taiwan - ha aggiunto- A un certo punto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti alla Cina. La Cina ha detto che non ci sono nuovi patogeni e, da quello ...