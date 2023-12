(Di lunedì 4 dicembre 2023) Laha ammesso di averlo fatto senza quasi accorgersene, dandolo per scontato e che dopo la pubblicazione dell'intervista avrebbe pensato: 'Oh, immagino di aver fattoout oggi'. In ...

Altre News in Rete:

Billie Eilish e il coming out "involontario": "Mi sembrava ovvio che mi piacessero le donne"

Fotogallery -fa coming out e sfila sul red carpet del Variety Hitmakers Ultimo Aggiornamento Fotogallery -fa coming out e sfila sul red carpet del Variety Hitmakers ...

Billie Eilish fa coming out e perde più di 100mila follower La Stampa

Billie Eilish: “Ho fatto coming out sì, pensavo fosse ovvio che mi piacciono anche le ragazze” Il Fatto Quotidiano

Billie Eilish e la sua bisessualità: ma ha davvero fatto coming out

La cantante, in un'intervista, ha raccontato che le piacciono anche le donne. Non è un vero coming out perché Eilish pensava fosse un'informazione scontata, soprattutto per il suo pubblico. Ora, però, ...

La relazione con Jesse Rutherford dello scorso anno

Billie Eilish e Jesse Rutherford sono stati amici per anni, ma a novembre dello scorso anno i due hanno ufficializzato la loro relazione, dopo essere stati pizzicati insieme in molte occasioni e dopo ...