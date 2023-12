Biathlon | la Coppa del Mondo fa tappa a Hochfilzen | Vittozzi guida gli 11 convocati azzurri

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ladeldisi sposta in Austria per la secondastagionale in quel die le gare saranno in programma da venerdì 8 a domenica 10 dicembre. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha confermato in blocco gli 11già visti a Östersund, ecco di seguito i. In campo femminile troviamo Lisa, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi, al maschile Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. SportFace.