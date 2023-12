(Di lunedì 4 dicembre 2023) Terzo weekend consecutivo di gara in vista per la Coppa del Mondo 2023-2024 di, che si trasferisce dalla Svezia all’Austria per il secondo appuntamentostagione. Il massimo circuito faper la precisione a, che ospiterà da venerdì 8 a domenica 10 dicembre sprint, inseguimento e l’ultimo giorno le staffette tradizionali. Il direttore tecnico azzurro Klaus Hoellrigl ha deciso di confermare in blocco gli undici atleti già impegnati sulle nevi di Östersund, convocando per l’occasione Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller, Beatrice Trabucchi al femminile e Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer al maschile. Grande attesa ovviamente per Vittozzi, reduce dalla vittoria nella competizione inaugurale ...

Altre News in Rete:

Biathlon, la Coppa del Mondo fa tappa a Hochfilzen: Vittozzi guida gli 11 convocati azzurri

La Coppa del Mondo disi sposta in Austria per la seconda tappa stagionale in quel di Hochfilzen e le gare ... ecco di seguito i. In campo femminile troviamo Lisa Vittozzi, Dorothea ...

Biathlon - Coppa del Mondo: i convocati dell'Italia per la tappa di Hochfilzen FondoItalia.it

Biathlon, Coppa del Mondo: gli 11 azzurri convocati Today.it

Biathlon, i convocati dell’Italia per Hochfilzen: confermati gli 11 della prima tappa, squadra ambiziosa

Terzo weekend consecutivo di gara in vista per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon, che si trasferisce dalla Svezia all’Austria per il secondo appuntamento della stagione. Il massimo circuito fa ...

LIVE Biathlon, Sprint femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi difende il primato, i pettorali di partenza

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Startlist, programma, orari, tv e streaming della sprint femminile di Oestersund – I convocati azzurri per Oestersund – Classifica di Copp ...