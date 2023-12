Biathlon | Coppa del Mondo | gli 11 azzurri convocati

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sarà la pista austriaca di Hochfilzen ad ospitare la seconda tappa delladeldi.Le gare sono in programma da venerdì 8 a domenica 10 dicembre e, per l’occasione, il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha confermato in blocco gli 11(sei donne e cinque uomini)...

