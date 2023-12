Bevi il caffè amaro? Non hai idea di che effetto ha sul tuo corpo | insospettabile

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 4 dicembre 2023)da sempre ilrigorosamente? Forse non sai che cosa ti combina al tuo. Da non credere! Ilè certamente una delle bevande più consumate e amate al mondo. Nel nostro Paese poi ne consumiamo litri e litri al giorno. La prima tazzina ci attende bella invitante non appena mettiamo il piede fuori dal letto. Anzi, certe persone se lo vedono portare lì dalla mamma o dal proprio partner ancora prima che possano pronunciare una sola sillaba. Nel corso della giornata, anzi, già della mattinata, solitamente se ne beve almeno un altro per darsi un’ulteriore svegliata. Se poi lavoriamo in ufficio è davvero un classico la pausa alla macchinetta delda soli o con i colleghi. Lo stesso possiamo dire se dobbiamo incontrare clienti in loco o al bar. E così ...