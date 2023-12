Bernardeschi sulla Juventus | “Ha ritrovato il suo dna Un pezzo di cuore è rimasto qui”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nella sua intervista a ‘La Domenica Sportiva’, l’ex calciatore bianconero Federicoha parlato così del momento della: “Nella vittoria contro il Monza ho rivisto il dna Juve. Vincere soffrendo é divertente. Sono sicuro che la prossima volta Dusan si presenterà sul dischetto e tirerà il rigore, ha la personalità per farlo. Chiesa è un giocatore che fa la differenza, sia in Nazionale che alla. Tutti si aspettano faccia sempre il gol, l’assist o la giocata vincente, ma fa anche un lavoro secondario di aiuto alla squadra che in pochi notano e lodano. Undel mioqui, dovesse arrivare la chiamata dellasarei contento”. SportFace.