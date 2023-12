Bergonzi | «Nessun rigore per il Napoli Ma Massa sbaglia sul gol Inter!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Al termine di-Inter sono tante le polemiche sull’arbitraggio di. Mauro, ospite di “La Domenica Sportiva” prova a fare luce sulle decisioni della gara del Maradona. VALUTAZIONI – Mauroesprime il proprio parere sulla direzione arbitrale di Davidein-Inter. Così l’ex arbitro su Rai2: «Il focus principale è sull’azione che porta all’1-0 dell’Inter. Il fallo è quello di Lautaro Martinez su Lobotka, poi l’azione prosegue. Passano 20 secondi dal momento in cui c’è il fallo e l’Inter rimane sempre in possesso del pallone. Quindi il VAR poteva intervenire. Arrivano le proteste delper l’evidente trattenuta. È un placcaggio quello di Lautaro Martinez, un abbraccio. Qui l’arbitro che è a due metri non doveva far altro che ...