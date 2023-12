Bergamo | pronto il piano neve | 78 mezzi | 1200 tonnellate di sale e 12 unità operative reperibili notte e giorno

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 dicembre 2023). Dodici24 ore su 24, sette giorni su sette, 78, 1.200distoccate nei magazzini, 44 percorsi individuati per 320 chilometri di strade (640 se si considerano entrambe le corsie della carreggiata), 800mila metri quadrati tra marciapiedi e aree pedonali. Sono i numeri del “servizio” – lo strumento che individua l’insieme delle procedure e delle attività da attuare in caso di gelate e/o nevicate – messo a punto anche quest’anno da Aprica e dal Comune dia scattare nel pomeriggio di oggi in previsione dei possibili primi fiocchi disulle aree collinari della città. Ilè giunto ...