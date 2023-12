Benevento | una culla di cultura trasformata in una ‘groviera a cielo aperto’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSe da un lato si festeggia l’anniversario della Fondazione del Museo del Sannio, il 150° per la precisione, dall’altro si deve fare i conti con una realtà, quella beneventana, che ha tanto da offrire ma non riesce a entrare in quel circolo virtuoso fatto di economia e turismo. Un discorso che stenta a prendere piede per una serie di circostanze che non si legano bene con l’aspetto in questione. Da una parte la Provincia disi fregia di avere a disposizione un patrimonio incredibile, e lo fa a ragione se si pensa a tutto ciò che di bello si può visitare e che indotto può produrre, dall’altro, però, questo quadro ha bisogno di avere tutti i colori al suo posto e non solo la cornice. Difficile raggiungere il capoluogo sannita se le strade provinciali lasciano a desiderare, se le arterie sono oggetto di cantieri continui o, addirittura, ...