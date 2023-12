Bellingham riceve il Golden Boy 2023 | “È una grande emozione”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Judeha ricevuto ilBoy, il premio che dal 2003 Tuttosport assegna al miglior calciatore Under 21 in circolazione. Alla cerimonia di Torino il centrocampista del Real Madrid ha dichiarato la sua soddisfazione per il riconoscimento: “Sono emozionato nelre questo premio: dalle giovanili con il Birmingham fino ad oggi, ho sempre pensato di avere il mio stile e di farlo evolvere“. Il fuoriclasse inglese ha poi proseguito: “Sono stato fortunato nella mia carriera, ho incontrato grandi giocatori che mi hanno fatto crescere e da loro ho imparato. Se sono il più forte giocatore del mondo? Non credo, quello che per me conta è aiutare i miei compagni e giocare nel Real Madrid, il miglior club del mondo. Ai ragazzi dico che non è importante essere perfetti, ma cercare sempre di aiutare gli altri e di migliorare, è una ...