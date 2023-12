Belen Rodriguez | Paola Ferrari dopo Domenica In | “Basta una camicia per sembrare una Santa”

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 dicembre 2023)si è raccontata senza alcun filtro in un’intervista molto discussa rilasciata aIn il 3 dicembre. La conduttrice televisiva ha fatto chiarezza sui suoi ultimi mesi, raccontando i motivi che l’hanno portata alla nuova rottura con Stefano De Martino. Le rivelazioni della presentatrice sui comportamenti dell’ex marito e sui suoi presunti tradimenti hanno infiammato spettatori e pubblico a casa. Stefano De Martino, intervistato il giorno stesso da Fabio Fazio durante la puntata serale di Che tempo che fa ha deciso di non esporsi sull’argomento. La giornalista, invece, a gran sorpresa ha condiviso un post contro la: “unabianca per ...