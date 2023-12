Belen lava i panni sporchi da Zia Mara a Domenica In

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Belén: «Tradita da De Martino Poi sono caduta in depressione» Corriere della Sera, di Chiara Maffioletti, pag. 23 Dalla genesi all’apocalisse. Belén Rodriguez ha definito cosa il suo racconto aIn. Un ritorno in televisione, dopo che il suo matrimonio con Stefano De Martino è finito di nuovo, dopo che ha lasciato le sue conduzioni (Le Iene e Tú sí que vales) ma soprattutto dopo che, nei mesi scorsi, si era parlato di un suo forte dimagrimento, alludendo a una malattia. L’apocalisse, appunto. La showgirl ha scelto di raccontarla daVenier, un’amica. «Ho bisogno di protezione», ha spiegato. Può servire, quando stai per addentrarti nell’anno «più difficile della vita», come Belén ha catalogato quello che si sta chiudendo. «E non lo avrei mai messo in conto. Sono caduta proprio in basso, più in basso di così non si poteva». Un crollo, ...