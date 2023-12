Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 11-16 Dicembre 2023 | Thomas e Hope | il Bacio Passionale!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)da lunedì 11 a sabato 16e anteprimeAmericane.sogna di baciarericade nelle sue ossessioni! Brooke affronta duramente Taylor circa il piano che sta mettendo in pratica per riprendersi Ridge! Deacon spiazza Sheila baciandola con passione! Zende è preoccupato per il suo futuro con Paris!immaginerà di baciare, dando pieno credito alle parole di Brooke, certo che il giovane Forrester sia ancora ossessionato da lei! Nel frattempo, Sheila tornerà a colpire ancora! Le, sulla ...