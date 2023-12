Bayern Monaco | novità sul futuro di Muller

Altre News in Rete:

Bundesliga, pari per il Leverkusen; rinviata Bayern Monaco - Union Berlino

Bundesliga, nella giornata in cui- Union Berlino non si è giocata per maltempo, il Leverkusen non va oltre al pari con il BVB Tredicesimo turno di Bundesliga in cui non sono mancate le sorprese. Ad iniziare da ieri, ...

BAYERN MONACO, OCCHI SU MAIGNAN PER IL POST-NEUER - Sportmediaset Sport Mediaset

Quando si recupera Bayern – Union Berlino La data slitta al 2024

Monaco – Union Berlino La partita della Bundesliga rinviata sabato 2 dicembre 2023 non verrà riprogrammata fino al prossimo anno. Quando si recupera Bayern Monaco – Union Berlino Sono in corso le tr ...

Napoli-Inter 0-3: tracollo azzurro, Inzaghi vola a +11 da Mazzarri

L' Inter vanta il miglior attacco d'Italia, con 30 gol segnati in campionato e otto in Champions League, cifre che la avvicinano ai giganti europei, dai 54 gol del Bayern Monaco ai 48 ...