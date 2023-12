Battisti vuole vedere i parenti delle sue vittime per ottenere permessi premio

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 “Come ho appreso la notizia la mia reazione è stata: Cesareha tutto il tempo per aspettare, io non sono pronto“. Così Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio ucciso nel veneziano durante una rapina, sulla volontà di Cesaredi incontrare iproprienel percorso riabilitativo previsto dalla riforma Cartabia. “Può fare e pensare quello che– aggiunge lapidario Sabbadin – a me non interessa. Lui ha tutto i tempo per scontare la propria pena in carcere”. Insomma, per Sabbadin non c’è alcun motivo per incontrarsi. Cesare, condannato all’ergastolo per quattro omicidi e altri fatti di sangue commessi negli anni di piombo quando militava nei Proletari armati per il ...