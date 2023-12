Basket | Petrucci | ' rientro Polonara bellissima notizia | premiata forza volontà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Ildi? Una. Sono andato a trovarlo a casa, gli sono stato molto vicino. Sono veramente contento, è un bele dimostra che ladiche ha avuto lo sta premiando. Complimenti alla società che lo ha seguito dal primo momento". Lo ha detto il presidente della Feder, Gianni, a margine della 'XXIII Festa dello Sport' alla Luiss, parlando del ritorno in campo di Achilletornato sul parquet dopo la scoperta e l'operazione per una neoplasia ai testicoli. Per lui in otto minuti anche cinque punti con la sua Virtus Bologna.