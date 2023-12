Basket | i migliori italiani della 10ma giornata di Serie A Standing ovation per Achille Polonara

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Si è disputato nel weekend il decimo turnoA di. I parquet del Belpaese hanno detto che Bologna e Brescia continuano a correre, con Trento che è l’unica delle inseguitrici dirette ad aver colto la vittoria. Continua, invece, la crisi di Milano, al quinto ko stagionale in campionato, e crescono le voci di un addio di Ettore Messina. Ma la decimadi campionato è stata, soprattutto, ladi Achi. La Segafredo Arena di Bologna, ma tutta l’Italia cestistica, si è alzata in piedi a dedicare unaall’azzurro al nono minuto del match tra la Virtus e Tortona. Quandoè entrato in campo è stato spazzato via un incubo durato due mesi, da quando era stato ...

Altre News in Rete:

Prova maiuscola ad Altamura, il Barletta Basket passa 51 - 71

Un ottimo Frantoio Muraglia Barlettaporta a casa due punti importanti e meritati in quel di Altamura, dopo una prestazione gagliarda in difesa e solida per tutti i 40 minuti. Uno deiapprocci della stagione produce ...

Basket, i migliori italiani della 10 giornata di Serie A. Standing ovation per Achille Polonara OA Sport

A2 Girone B - I numeri della nona giornata di campionato Lega Basket Femminile

Prova maiuscola ad Altamura, il Barletta Basket passa 51-71

Un ottimo Frantoio Muraglia Barletta Basket porta a casa due punti importanti e meritati in quel di Altamura, dopo una prestazione gagliarda in difesa e solida per tutti i 40 minuti. Uno dei migliori ...

BASKET, LA SAN GIOBBE FA PAURA ALLA CAPOLISTA. MA ALLA FINE VINCE BOLOGNA. LO SCONFORTO DI BASSI

Fortitudo Bologna: Giordano, Sergio, Aradori 9, Conti, Bolpin 8, Panni 6, Kuznetsov, Fantinelli 9, Freeman 18, Ogden 30, Morgillo 2; Capo All. Caja, Primo Ass. Angori ...