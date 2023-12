Basket EuroLeague maschile 2023-24 | 12a 13a Giornata su Sky e NOW

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Su Sky e su NOW prosegue la stagione-2024 dell'di, la massima competizione diper club a livello europeo. Impegnate le italiane EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. MovieTele.it.

...Messina inclurebbero la permanenza del coach di Olimpia Milano nel ruolo di di presidente delle operazioni. Milano è attesa intanto da una settimana cruciale: la doppia trasferta in...

Mi prendo questa stagione per capire che direzione prendere e quale è il fuoco dentro": così Gigi Datome, in collegamento da Monaco dove l'Olimpia sarà impegnata stasera in Eurolega, racconta le ...

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - "E' stata una terapia quasi psicologica, ho ripercorso fasi determinanti della vita che mi hanno fatto diventare quello che sono oggi. Ora sono legato all'Olimpia Milano che ...