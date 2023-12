Barelli “No a partiti non europeisti in maggioranza con noi”

Altre News in Rete:

Forza Italia, messaggio a Salvini: "Noi incompatibili con alleati Lega in Europa"

Paolo, presidente dei deputati di Forza It alia, ai microfoni del Tg3 spiega: "Forza Italia è parte integrante del Partito popolare europeo: siamo europeisti e quindi inon europeisti ...

Stellantis, Ciarambino: Pomigliano non va messo in discussione

«È molto preoccupante la possibilità che Stellantis affidi all’estero la produzione della Fiat Panda elettrica e non allo stabilimento di Pomigliano d’Arco, fiore all’occhiello industriale dell’intera ...

ROMA (ITALPRESS) – “Forza Italia è parte integrante del Partito popolare europeo: siamo europeisti e quindi i partiti non europeisti non possono essere in maggioranza con noi”. Così Paolo Barelli, pre ...