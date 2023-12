Barella | «Gruppo Inter vicino in un mio momento difficile | dedica!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023)è fra i grandi protagonisti dello splendido 0-3 di Napoli-di stasera. Il giocatore ha commentato il successo del Maradona nel post partita diTV. CHE VITTORIA! – C’è molto di Nicolòin Napoli-0-3: «Come dico sempre io gioco per dare una mano alla squadra, cercare di fare il meglio per loro. Poi oggi è arrivato il gol e spero di essermi sbloccato, dopo tanti pali. Sono contento per la vittoria e per il gol. Sicuramente venire a Napoli e vincere 0-3 non è facile: hanno lo scudetto cucito sul petto e c’è un motivo. Siamo felici, abbiamo voglia di giocarcela sino alla fine e lo faremo. Sicuramente ilè la parte più importante: in unper me mi sono statie fatto sentire ...