(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ilto per l'infortunio di André Ter: il portiere tedesco potrebbe presto sottoporsi achirurgico

Altre News in Rete:

Mourinho: 'Non mi fido dell'arbitro, odio Berardi. Sfortunato chi ci trova in Europa"

Mianche l'arbitro perché lo abbiamo avuto tre volte come quarto arbitro e la sensazione ... in una lotta con il. Questo è duro, dover vincere ogni partita. Noi non abbiamo bisogno ...

Barcellona, preoccupa l’infortunio di Ter Stegen: possibile intervento ItaSportPress

MotoGP, Marquez non preoccupa Bagnaia: "Tutti vogliono vincere" Corse di Moto

Joao Felix consuma la sua vendetta: Barcellona-Atletico Madrid 1-0

BARCELLONA (SPAGNA) - Prova di forza del Barça, che mette sotto per una buona ora di gioco l’Atletico, per poi reggere all’orgogliosa reazione dei colchoneros nell’incandescente finale. Gara decisa da ...

Lazio, Pedro sempre di più nella storia del calcio: il dato

La Lazio supera il Cagliari all'Olimpico. Il gol, decisivo, è stato di Pedro, che nei primi dieci minuti ha sbloccato la partita. Grazie alla sua terza rete in tutte le ...