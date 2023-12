Bandiera rossa fuori il Comune | Napoletano interroga il Sindaco Marino

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Caserta. “Di cosa starà parlando la commissaria PD Susanna Camusso in? Ignoriamo se il tema affrontato in questa visita sia di interesse pubblico o solo politico. In ogni caso, laaffianco a quelle istituzionali sulla facciata delè veramente una cosa singolare, per non dire scandalosa: anche per lo stesso PD che non ha davvero più nulla della storica sinistra” – scrive in una nota l’avv. Pasquale, consigliere aldi Caserta, per Fratelli d’Italia. Pertanto il Consigliere Comunale ha inviato unazione aldi Caserta, avv. Carlo– “… per conoscere le motivazioni che hanno portato all’esposizione dellasulla facciata ...