Bancomat smurati con il carro attrezzi | capo della banda catturato e portato a Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 dicembre 2023), 4 aprile 2023 – Nell’ambitofruttuosa collaborazione con le forze di polizia degli altri Paesi per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che cura, agevola ed indirizza, anche attraverso i previsti canali di collegamento, lo scambio informativo ed operativo in materia di cooperazione di polizia in ambito europeo ed internazionale, un indagato colpito da mandato di arresto europeo è giunto aproveniente da Madrid. L’uomo è stato estradato e consegnato alle autorità italiane dopo la cattura, giunto a Roma scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La vicenda è legata all’inchiesta “Ginepro”, dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che ad agosto del 2016, in esecuzione di un’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma su richiesta ...