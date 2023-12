BALENCIAGA È… TORNATA?

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La maison parigina guidata da Demna Gvasalia non se n’è mai andata veramente (si è un po’ oscurata dopo la polemica sulla campagna pubblicitaria). Invece, sto parlando del ritorno dialle sue abitudini precedenti allo scandalo.ha appena organizzato una grande sfilata a Los Angeles il 2 dicembre, la sua

Altre News in Rete:

Rihanna è tornata, con un nuovo stile

Ora è, più glamour e aggressive che mai, pronta a dettare tendenze e far parlare di sè. ... Rihanna a New York con cappotto lungo Dries Van Noten e stivali. (Photo by Jackson Lee/GC ...

Perché da Balenciaga sfilano sacchetti della spesa e stivali UGG: 9 ... Fanpage.it

Rihanna è tornata a sfoggiare outfit pazzeschi AMICA - La rivista moda donna

Stivali neri, impossibile resistere a un nuovo paio. Questi sono i modelli di tendenza dell'autunno inverno 2023

I prodotti sono selezionati con autonomia editoriale. Se acquisti uno di tali prodotti potremmo ricevere una commissione. Alcuni prodotti citati nell’articolo potrebbero essere soggetti a posizionamen ...

Cristobal Balenciaga: Alberto Juan irriconoscibile nel trailer della nuova serie Disney+

Guardate il trailer ufficiale di Cristobal Balenciaga, nuova serie tv originale della piattaforma di streaming on demand Disney+.