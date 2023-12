“Avete un solo proiettile | chi colpite?” La spregevole domanda su X che ha fatto infuriare Fedez | “Mettici la faccia | coniglio!”

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 Dopo la lite furibonda con Morgan,si ritrova a fare i conti con un’altra bruttissima storia sui social, in particolare su X, dove un hater ha scritto qualcosa di ignobile che non riguarda direttamente lui, ma il figlio Leone.ha deciso di non soprassedere e ha annunciato che si metterà alla ricerca dell’autore dellopost per denunciarlo e portarlo in tribunale. L’orribile frase contro Leoneha realizzato una Storia in cui ha spiegato che fino a quando scrivono cattiverie su di lui non ci sono problemi: “Sono perfettamente cosciente che c’è questo giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas, ad augurarmi la morte. Vabbè, continuate pure a farlo perché non me ne frega un ca**o, onestamente… Ma nel momento in ...