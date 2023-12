Ausilio | «Sommer all’Inter non a caso! Calhanoglu step | rinnovi…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha parlato dell’Inter e di alcuni suoi protagonisti comema anche Thuram. Poi una chiosa anche sul tema rinnovi. BEL CALCIO ? Pieroa Sky Sport sulla vittoria di ieri: «Indubbiamente grandi gol, ma soprattutto importanti. Conta vincere le partite e abbiamo vinto la partita giocando un bel calcio. Tappa molto importante perché vincere a Napoli non è mai facile, raramente abbiamo vinto negli ultimi anni. Partita che è valsa tre punti come varrà tre punti quella con l’Udinese. Inter più forte? Fatto bel lavoro, non era facile. Siamo un bel gruppo, c’è armonia, staff importante che va dal presidente a Marotta fino a Baccin e Zanetti. Pensiamo di aver fatto un bel lavoro, ma parlare oggi di cose legate al momento non mi piace. Vediamo alla fine com’è andata». MERCATO ? ...