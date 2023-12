Attentatore di Parigi schedato per alto rischio di radicalizzazione

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Non ce la faceva più a vedere musulmani uccisi in Palestina e in Afghanistan. Così ha detto Armand Rajabpour-Miyandoab ai poliziotti che lo hanno arrestato asabato sera dopo che aveva accoltellato a morte un infermiere filippino di 23 anni con passaporto tedesco e poi preso a martellate un turista inglese 66enne che passeggiava lungo quai de Grenelle e un pensionato, attaccare alle spalle. Ma il giovane franco-iraniano che ha gettato la Francia nel terrore non sembra essere un lupo solitario né tantomeno uno squilibrato colto da raptus, nonostante in passato sia stato sottoposto a cura psichiatriche, interrotte però nell'estate del 2022. Il Centro per l'analisi del terrorismo ha segnalato che Armand Rajabpour-Miyandoab aveva legami con Abdoullakh Anzorov, l'assassino di Samuel Paty, il professore ucciso il 16 ottobre 2020 vicino alla scuola dove insegnava, a ...