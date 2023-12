Attentato Parigi | l’aggressore | “Ecco perché l’ho fatto”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Ho ucciso per vendicare i musulmani perseguitati in tutto il mondo". E' quanto ha detto, riporta l'emittente Bfmtv citando una fonte vicina alle indagini, l'uomo che sabato sera aha ucciso un cittadino tedesco-filippino e ferito altre due persone. L'aggressore, che ha rivendicato la responsabilità delle sue azioni, secondo Bfmtv, è apparso ''molto freddo e clinico, totalmente disincantato rispetto all'aggressione da lui perpetrata''. Secondo gli inquirenti avrebbe da solo. L'aggressore, identificato come Armand R., era stato scarcerato nel 2020 dopo aver trascorso diversi anni in prigione per aver manifestato l'intenzione di unirsi alla Jihad. In carcere ha trascorso un periodo in isolamento.