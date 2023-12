(Di lunedì 4 dicembre 2023)diin arrivo a metà mese. Anche questo mese, come da novembre, ai beneficiari sarà pagato l'nel caso in cui...

Altre News in Rete:

In Serbia le persone con disabilità sono 'invisibili'

Sebbene non esista un databasesul numero di persone con disabilità in Serbia, si stima che ... come la pensione familiare e l'personale di invalidità', ha aggiunto Joki. Ha inoltre ...

Assegno unico, pagamenti dicembre: importo minimo con Isee irregolare. Istruzioni per adeguarlo e date ilmessaggero.it

Assegno unico di dicembre 2023, quando viene pagato idealista.it/news

Assegno unico, pagamenti dicembre: importo minimo con Isee difforme. Istruzioni per regolarizzarlo e date

Assegno unico. Pagamenti di dicembre in arrivo a metà mese. Anche questo mese, come da novembre, ai beneficiari sarà pagato l'importo minimo nel caso in cui ...

Assegno unico di dicembre 2023, quando viene pagato

Come accade ormai da quest’estate, grazie a un accordo con la Banca d’Italia, l’Inps è in grado di fornire nel dettaglio le date di pagamento dell’assegno unico (i pagamenti arriveranno a partire ...