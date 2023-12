Assalto a portavalori | chiuso un tratto dell’A4 | ladri in fuga Colpo anche in Sardegna

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un tir messo di traverso, gli spari e la. Due assalti astamattina hanno bloccato la viabilità al Nord Italia e in. Il primoè avvenuto stamattina sull’A4 Torino-Milano. Intorno alle 6:30 nei pressi del ponte sul Ticino una banda ha bloccato l’autostrada con un mezzo pesante messo di traverso alla carreggiata, nella direzione del capoluogo lombardo, e gettando chiodi sul manto stradale. L’autista delè riuscito ad evitarlo e a dare l’allarme e gli uomini armati sono riusciti a fuggire. Avevanosparato dei colpi di arma da fuoco, senza fortunatamente ferire nessuno. L’autostrada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, mentre sono in corso gli accertamenti della polizia di Novara per stabilire l’esatta dinamica della ...