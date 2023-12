Asl | esami gratis contro il rischio cancro | ecco come e dove

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Saranno 18 giornate in seicomuni,Salerno, Capaccio, Vallo della Lucania, Teggiano, San Gregorio Magno e Sarno per il pacchetto sotto l’albero di Natale dedicato alla prevenzione e “regalato” dall’Asl di Salerno con la campagna “A Natale regalati la prevenzione”. L’ambulatorio mobile dell’azienda sanitaria ripone ripropone il tour itinerante che percorrerà la provincia di Salerno con l’obiettivo di incentivare l’adesione agli screening oncologici gratuiti. Da questa mattina l’iniziativa è partita nell’area adiacente il teatro Ghirelliin una conferenza stampa sono stati anche svelati i dettagli dell’iniziativa. Il truck aziendale sosterà per tre giornate consecutive, dalle 9 alle 18, per permettere ai cittadini di effettuare gratuitamente il pap-test, la mammografia e ricevere il kit del colon retto che potrà ...