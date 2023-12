(Di lunedì 4 dicembre 2023) Durante l'evento 'Qualità della Vita 2023', organizzato dal Sole 24 Ore a Bologna, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia, ha fornito importanti chiarimenti riguardo la situazione finanziaria deglinel sud Italia. L'articolo .

Altre News in Rete:

Sole 24 Ore: Roccella, i fondi per asili nido ci sono, 91% bandi assegnati

I fondi per gli'ci sono e ci saranno dei fondi specifici per quelli del Sud'. Lo ha affermato Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalita' e le Pari opportunita', intervenendo al convegno '...

Asili nido, Roccella: “Nessun taglio al Sud, ma solo una rimodulazione” Orizzonte Scuola

Asili nido e sostegno alle donne, ecco perché il Governo Meloni non colmerà il gender gap in Italia La Stampa

Classifica città, Limardo (Vibo Valentia): siamo usciti da secche, risaliamo

Bologna, 4 dic. (askanews) – Circa 40 milioni di euro dal Pnrr per la rigenerazione urbana, per impianti spoltriti e asili nido. E poi altri finanziamenti grazie al “patto della città firmato con la P ...

Classifica città, Lepore (Bologna) puntiamo a migliorare ogni anno

Bologna, 4 dic. (askanews) - "Sono aumentate le denunce soprattutto delle violenze contro le donne e questo era il nostro obiettivo: far ...