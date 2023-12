Ascolti tv | effetto Sanremo sul Tg1 delle 13 30 E in prime time vince ‘Lea’

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) –sul Tg1 di domenica 3 dicembre 2023 che nell'edizione13.30, dove Amadeus ha annunciato i 27 Big in gara al festival 2024, ha ottenuto 4.259.000 spettatori con il 30.3% di share. In, la puntata conclusiva della seconda stagione di 'Lea – I Nostri Figli', in onda su Rai1, è stata la trasmissione più seguita deldi domenica, con 3.415.000 spettatori e il 18.3% di share. Al secondo posto, 'Terra Amara' su Canale 5, con 2.825.000 spettatori pari al 16.2% di share. Al terzo posto, testa a testa tra 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.810.000 spettatori, share 9%, nella prima parte, e 1.216.000 spettatori, share 8.7%, per Il Tavolo) e 'Report' su Rai3 (1.742.000 spettatori, share 9%). A seguire, tra gli altri ...